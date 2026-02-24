España: Julio Iglesias demanda a vicepresidenta por comentarios

"Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias", declaró Díaz a la Televisión estatal española (TVE).

La vicepresidenta realizó estas declaraciones después de que dos ex empleadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas lo denunciaron en enero pasado en la Audiencia Nacional de Madrid por agresiones sexuales en 2021, denuncia que fue archivada.

El abogado del cantante, José Antonio Choclán, considera en su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid que la ministra incumplió "abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia por su afectación al derecho al honor y la reputación personal de la persona investigada en un proceso penal".

El letrado solicita la celebración de un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones e indemnice a Iglesias con el importe en el que se fijen "los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso".

Díaz respondió al cantante que seguirá defendiendo "a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos". (ANSA).