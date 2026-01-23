España: Julio Iglesias trasladó a España empleadas con visado de turista

Así lo confirmaron tres mujeres, que al llegar a España trabajaron como empleadas domésticas internas en la casa de Iglesias.

Las empleadas no tenían alta en la Seguridad Social, cumplían con jornadas de más de 12 horas y con salarios de 340 euros mensuales, señala el diario.

Además, entre 2021 y 2022 el entorno de Iglesias solicitó al consulado español en Miami un visado Schengen para trasladar de forma temporal a personal de su casa de Florida a España.

Este jueves, Iglesias publicó en su perfil de Instagram varios mensajes de WhatsApp que supuestamente recibió de algunas de sus trabajadoras, después de haber sido denunciado por agresión sexual, publicando sus identidades.

Las conversaciones, según él, demuestran que la información difundida carece de veracidad.

La fiscalía de la Audiencia Nacional le negó personarse en la causa como el artista había solicitado (ANSA).