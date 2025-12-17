España.- La preocupación de españoles por la vivienda sigue en aumento y sube 10 puntos en seis meses

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

La vivienda es con diferencia la principal preocupación entre los españoles por delante de cuestiones como la inflación o la inmigración y ha experimentado una subida de 10 puntos en los últimos seis meses, según se desprende del último Eurobarómetro presentado este miércoles en Madrid.

Así, el 36% de los españoles consultados identifican la vivienda como el principal problema al que se enfrenta España, diez puntos más que en el anterior Eurobarómetro realizado en primavera. El dato contrasta además con la media europea, ya que esta cuestión es mencionada como un problema solo por el 13% de los encuestados.

En segunda posición se sitúa la inflación, mencionada por el 23% de los españoles consultados, un punto menos que en el sondeo anterior. Esta cuestión es la principal preocupación a nivel europeo, con un 31%.

Tras ello, y empatadas, los españoles mencionan a la inmigración y la situación económica, con un 17%, tras caer uno y nueve puntos respectivamente con respecto a la anterior oleada. El dato es muy similar a la media europea, si bien en este caso preocupa más la situación económica (19%) que la migratoria (15%).

A continuación, los españoles identifican la sanidad (16%) y el desempleo (11%), ambas cuestiones por delante de lo que los europeos identifican como sus principales preocupaciones (12% y 8% respectivamente).

Por contra, la preocupación que hay a nivel europeo sobre seguridad y defensa, que mencionan el 13% de los consultados —al mismo nivel que la vivienda, aunque dos puntos menos que en primavera—, queda muy relegada en el caso de España. Así, solo la mencionan como preocupación el 4% de los españoles, un punto menos.

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS

Por otra parte, en pleno debate a nivel de líderes sobre el próximo presupuesto europeo, el Eurobarómetro ha pedido a los ciudadanos identificar las cuestiones a las que debería destinarse prioritariamente.

Así, en el caso de los españoles, el 63% apuestan por empleo, servicios sociales y sanidad pública, dos puntos más. Aunque a nivel europeo también estas cuestiones son prioritarias, solo lo mencionan el 42%.

En segundo lugar, y en línea con las preocupaciones expresadas, el 52% de los españoles identifican como prioritario que el presupuesto europeo se destine a vivienda, frente al 26% de los europeos.

Tras ello, el 46% de los españoles señala la educación, formación, juventud, cultura y medios de comunicación, en comparación con el 36% de los europeos, y el 26% apuesta por la investigación científica y la innovación, frente al 23% de los europeos.

En quinta posición los españoles mencionan la seguridad y la defensa, con un 22% y dos puntos menos, un dato muy alejado del 35% de media a nivel europeo, aunque también en este caso el dato refleja una caída de 8 puntos con respecto al Eurobarómetro de primavera.

ÁMBITOS EN LOS QUE TIENE QUE ACTUAR LA UE

Por otra parte, el Eurobarómetro ha preguntado a los ciudadanos por las cuestiones en las que la acción de la UE podría tener un impacto positivo a corto plazo. Aquí, el 36% de los españoles menciona la creación de más oportunidades laborales (cuatro puntos menos), una cuestión que aparece en segunda posición a nivel europeo, con el 26%.

Para los europeos, el asunto prioritario en este ámbito sería asegurar la paz y la estabilidad, que mencionan el 42% de los ciudadanos consultados en los Veintisiete, mientras que en España mencionan esta cuestión el 35%, un punto menos que en primavera.

En tercera posición en España se sitúa mejorar el acceso a la vivienda en la UE, con un 34% y tres puntos más, frente al 16% a nivel europeo.

Por contra a nivel europeo, detrás de garantizar la paz y crear empleos emerge garantizar el abastecimiento alimentario, sanitario e industrial de la UE, con el 25% (el 21% entre los españoles), tras lo cual se sitúa la gestión de la migración irregular, con un 24%, un dato que se mantiene sin cambios, mientras que en España es del 23%, un punto más.

A continuación, empatados en el 22%, a nivel europeo se considera que las medidas europeas podrían tener un impacto positivo en luchar contra la delincuencia y en reforzar la seguridad y la defensa europeas. En España, el dato se sitúa en el 21% (un punto menos) y el 14% (un punto más), respectivamente.

Mirando hacia los próximos 5 años, los españoles creen que la UE debe tomar medidas en relación con el empleo (37%), la sanidad (32%) y la migración (30%), mientras que la seguridad y la defensa, que es la principal prioridad para el 34% de los europeos (aunque con cinco puntos menos), se queda en el 21% en el caso de España.

Entre los ciudadanos de los Veintisiete, se sitúa en segunda posición la economía (27%), seguida por la sanidad y la migración, con el 25% ambas, el clima y el medioambiente (23%) y el empleo se queda en el 21%.

DESAFÍOS EUROPEOS

En cuanto a los temas más importantes que debe afrontar la UE en la actualidad hay coincidencia entre españoles y el resto de europeos: la invasión rusa de Ucrania. Así, esta cuestión es mencionada por el 25% de los españoles (cuatro puntos menos) y el 26% de los europeos (un punto menos).

Entre los españoles, la situación internacional se sitúa en segundo lugar, con un 25%, seguida por la inmigración, con el 21%, el conflicto en Oriente Próximo (17%), la situación económica (16%) la inflación (14%) y la defensa y la seguridad (12%).

A nivel europeo, por detrás del conflicto en Ucrania se sitúa la inmigración (20%), la situación internacional (19%), la defensa y la seguridad (18%), la inflación (16%) y las amenazas contra la democracia (11%).

La encuesta se llevó a cabo entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre mediante más de 36.000 entrevistas en los 27 estados miembro de la UE y países candidatos, incluido un millar en España.