España: Lanzarán alianza de izquierdas para elecciones generales

La "Alianza de Izquierdas", como se han bautizado, se presentará el próximo día 21 en Madrid con el objetivo de ser una alternativa estable a la derecha del Partido Popular (PP) y la ultraderecha (Vox), formaciones que han crecido en los últimos comicios regionales

Ese día "iniciaremos públicamente el proceso para construir una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales. Queremos construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse", dijeron los partidos

La vicepresidenta Yolanda Díaz impulsó la coalición progresista Sumar, que lidera, en 2022 de cara a las elecciones generales de un año después como continuación del partido Podemos

Los cuatro partidos que impulsarán la nueva coalición dan por superado el proyecto de Díaz

Los partidos no avanzan de momento quién liderará la nueva coalición, situada a la izquierda del Partido Socialista (PSOE) del premier, Pedro Sánchez

Preguntado sobre el liderazgo de Díaz, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, abogó por "una actualización programática y una nueva referencia que active"

La nueva alianza está abierta a Podemos, partido que se desmarcó de la iniciativa: "No entramos en consideraciones sobre cuestiones internas de Sumar", afirmó hoy su portavoz, Ione Belarra (ANSA)