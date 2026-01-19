España: línea ferroviaria a Andalucía fue renovada, pero tenía problemas

Un sindicato español de maquinistas advirtió a la operadora ferroviaria ADIF en una carta el pasado agosto sobre el grave desgaste de las vías, incluyendo la del choque entre los dos trenes. Baches, desniveles y desequilibrios en la catenaria causaron frecuentes averías y dañaron los trenes, según denunciaron los sindicatos.

Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía han sufrido retrasos desde 2022, atribuidos a problemas que van desde fallas de señalización hasta problemas con la catenaria.

La red española de alta velocidad es especialmente vulnerable al robo de cable, ya que atraviesa extensas zonas rurales desérticas.

La investigación del accidente del tren Adamuz determinó que transcurrieron 20 segundos entre el descarrilamiento del Iryo y la colisión con el Alvia.

El diario El Mundo informa que el tren Alvia con destino a Sevilla colisionó con el tren Iryo Frecciarossa antes de que se activaran los sistemas de seguridad del tren y la vía. El medio español informa que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, explicó en entrevistas con la SER y RNE que, en ese breve periodo, no hubo posibilidad de que se activara ninguno de los mecanismos de seguridad del sistema.

El conductor del Alvia, fallecido en el accidente, no tuvo tiempo de frenar un tren que, según el propio Fernández de Heredia, circulaba a más de 205 kilómetros por hora, una velocidad inferior al límite regulado para ese tramo de vía.

Tampoco parece que diese tiempo a que se activaran los sistemas de seguridad que detectan una vía ocupada y ordenan la parada del tren que circula por ella. (ANSA).