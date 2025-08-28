España llama a Francia a "dinamizar" el futuro sistema aéreo de combate

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que España, Alemania y Francia deben trabajar "conjuntamente" en el programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), después de conocerse que París está bloqueando la entrada a la siguiente fase del proyecto porque quiere liderarlo en solitario. España habla de la necesidad de "dinamizarlo", pero Alemania va más allá y avisa a París de que "los contratos se hacen para cumplirlos".

"Hoy en día todos los países tienen que trabajar conjuntamente y creemos que este programa esencial tiene que seguir", ha indicado la ministra en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo alemán, Boris Pistorius, sin mencionar concretamente la pretensión de Francia.

Robles, que ha resaltado que el programa para construir un caza europeo contribuye a la creación de una Europa de la defensa, en el marco del rearme ante las amenazas que plantean Rusia y el nuevo escenario geopolítico, ha defendido la capacidad de la industria de la defensa española para participar en el programa. Es "fuerte, capaz y comprometida", ha dicho. Así, ha reclamado "dinamizar" e "impulsar" el FCAS.

"Tenemos que dinamizarlo lo máximo posible", ha abundado la ministra.

De su lado, Pistorius ha advertido a Francia de que los contratos "se hacen para cumplirlos" y que para modificarlos son necesarias negociaciones entre las partes involucradas, según ha informado la agencia de noticias alemana DPA. En este contexto, ha invitado a España y Francia a una reunión en octubre en Berlín para abordar el futuro del programa para desarrollar el caza. El objetivo es "identificar los obstáculos" en su progreso "y hacerlos desaparecer", ha indicado.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirán este viernes en la localidad francesa de Toulon, pero el futuro del FCAS no está sobre la mesa en estas consultas. Según Merz, la decisión "conjunta" sobre cómo proceder se tomará en el último trimestre de 2025.