España logra un oro, una plata y otros dos bronces en los Juegos Mundiales de Chengdu

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los gimnastas españoles Juan Daniel Molina y José Moreno han ganado la prueba acrobática por parejas de los Juegos Mundiales, cuya 12ª edición se disputa en Chengdu (China) y donde este sábado su compatriota María Torres ha ganado la plata en kumite +68 kg, y además España ha sumado bronces en barco dragón y en relevos de salvamento y socorrismo.

Molina y Moreno consiguieron el primer oro de la delegación española en estos World Games, la mayor cita del planeta para disciplinas no olímpicas, y lo hicieron gracias a 28,820 puntos en su ejercicio de la final masculina de dúos a ritmo de 'Greased Lightnin'', mítica canción de la obra de teatro 'Grease' que se inmortalizó en el cine en 1978.

Para llegar a ese desenlace, Molina y Moreno habían liderado la fase clasificatoria del ejercicio dinámico con 28,010 puntos y luego habían sido terceros en la clasificatoria del equilibrio con 28,300 puntos. Y en la final con los cuatro dúos supervivientes, 28,820 puntos valieron su oro por delante de los azerbaiyanos Daniel Abbasov y Murad Rafiyev (28,730) y de los portugueses Miguel Lopes y Gonçalo Parreira (28,550).

La primera plata española llegó con María Torres en karate. Ganó en su grupo a la australiana Hannah Sullivan por 1-3, a la egipcia Menna Okila por 1-4 y a la alemana Johanna Kneer por 1-1 con senshu. Batió en semifinales a la kazaja Sofya Berultseva por 1-2 y perdió la final ante la propia Kneer (3-0), siendo la malagueña descalificada por hansoku.

En piragüismo, España ganó el bronce en los 2000 metros persecución con el barco dragón en la prueba de 8 asientos Open. Loreto Macho, Iago Monteagudo, Jakub Michalowicz, Luis Ourille, Nerea Novo, Lara Feijóo, Carmen Villar, Pablo Silva, Antía Landeira y Noa Conde. Su tiempo final de 9:23.75 fue superado por Indonesia (9:08.12) y por China (9:19.22).

El otro bronce lo amarraron Antía García, Núria Payola, Yael Mantecón y María Rodríguez en el relevo 4x50 metros estilos de salvamento. Su tiempo de 1:40.43 valió la tercera posición por detrás de Alemania (1:37.60) e Italia (1:39.49). En la prueba masculina acabaron séptimos (1:28.50) Raúl Szpunar, Javier Pérez, Carlos Coronado y Marco Plazuelo.

Del resto de la participación española en esta jornada, destacó el quinto puesto de la piragüista Eva Barrios (16:06.01) en maratón corto de K1. Y en squash, Marta Domínguez superó los octavos de final tras batir a la alemana Katerina Tycova (11-3, 11-1 y 11-3), pero Cristina Gómez cayó en esa ronda ante la suiza Cindy Merlo (11-9, 11-5, y 11-5).

Además, la selección española femenina de balonmano playa derrotó a Vietnam por 24-17, 24-26 y 9-8 para avanzar como segunda de grupo a cuartos de final; por su parte, la selección masculina ganó a Túnez por 20-18 y 24-11 para acceder como primera de grupo igualmente a cuartos.