España: Madrid, capital del catolicismo arcoíris, sede cumbre GNRC

El evento, que reúne a cientos de creyentes de todo el mundo, ha convertido a la capital española en el centro del debate y de la reflexión sobre la relación entre la fe católica y la comunidad LGTBI, con un objetivo declarado en el tema del encuentro: "Caminar juntos", para afrontar los desafíos que el catolicismo arcoíris encuentra, especialmente después de las discusiones del sínodo, señala el GNRC.

La red, fundada en 2015, tiene como objetivo promover una mayor aceptación e inclusión de las personas LGTBI dentro de la Iglesia católica y un diálogo abierto para conciliar la fe con la identidad de género y la orientación sexual (ANSA).