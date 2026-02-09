España: Madrid, demandada por negarse a retirar el Arco de la Victoria franquista

Según la ARMH, el monumento viola abiertamente la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada por el entonces gobierno de Zapatero, y la Ley de Memoria Democrática de 2022, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que prohíben los símbolos que celebran la victoria militar del dictador Francisco Franco, apoyado por Hitler y Mussolini, en la guerra civil española (1936-1939).

Dieciocho años después de la primera ley, el Arco de la Victoria "sigue celebrando la represión y humillando a las víctimas de la dictadura", denuncia la asociación.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto de un franquista desaparecido, califica la situación de "inaceptable".

"Es incomprensible que el mismo gobierno que aprobó una ley contra la exaltación del franquismo la viole a través de sus propios organismos", señala Silva, y añade que "el Estado permanece impasible y deja a las víctimas desprotegidas".

Según el presidente de la ARMH, "el sufrimiento de las víctimas de la dictadura franquista no puede celebrarse, como tampoco puede celebrarse el sufrimiento de las víctimas del terrorismo".

Por ello, se ha presentado la denuncia ante las autoridades judiciales para que se aplique la ley. (ANSA)