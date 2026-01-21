España: maquinistas españoles convocan 3 días de huelga, tras tragedia de trenes

La convocatoria de la huelga se produce después de los accidentes de trenes ocurridos en Adamuz (Córdoba), el pasado domingo, en el que murieron al menos 43 personas, entre ellas un maquinista, y el de Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas.

Además, los maquinistas reclamarán responsabilidades penales "a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria", dijeron en un comunicado.

Señalaron que no son atendidos sus continuos reportes que alertan de diversas deficiencias en diversos puntos de las vías de alta velocidad.

Los accidentes de Adamuz y Gelida suponen "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", dijeron. (ANSA).