España: Marlaska adelanta que delitos de odio bajaron un 13,8% y censura a "salvapatrias" que criminalizan al migrante

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha congratulado este jueves de la "buena noticia" que supone que los delitos de odio bajaran un 13,8% en España en el año 2024, según el informe que se publicará íntegramente mañana, aunque ha subrayado que "no es casualidad" que los incidentes relacionados con racismo y xenofobia son los más numerosos. Marlaska ha puesto en valor el trabajo eficaz de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad para evitar incidentes y detener a los tres implicados --el último de ellos por la Ertzaintza en el País Vasco y que ha ingresado en prisión-- en la agresión "inadmisible" de un vecino en Torre Pacheco (Murcia), pero también ha cargado contra los "salvapatrias" y "políticos que sin vergüenza alguna" criminalizan al migrante y llaman o respaldan la "cacería" del extranjero. En un discurso en la apertura de la reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio convocada por los incidentes en Torre Pacheco, el ministro del Interior ha censurado que en la localidad murciana se haya visto estos días "la estética y modos propios del terror". "España no necesita falsos salvapatrias, sino el trabajo callado, responsable y eficaz de profesionales como los de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha dicho. EXCUSAS TAMBIÉN CONTRA EL REPARTO DE MENORES MIGRANTES "Llegados a este punto no podemos poner paños calientes ni recurrir a más eufemismos: es xenofobia, es racismo; y nuestra obligación es denunciar y perseguir a quien ataca y vulnera nuestros valores democráticos y constitucionales alentando el odio con la estética y los modos propios del terror", ha continuado. Marlaska ha unido el rechazo al reparto de menores migrantes con los incidentes recientes. "Lo vimos con los menores no acompañados y la reacción exacerbada desde tribunas políticas, lo hemos visto en Alcalá de Henares y en Torre Pacheco", ha dicho, para pedir que el odio no se abra paso porque, ha subrayado, "ninguna estadística avala que el aumento de la inmigración se traduzca en un crecimiento de la criminalidad". "Nunca existe un motivo, es siempre una excusa, cualquiera vale, para esparcir odio", ha lamentado Marlaska ante representantes del Ministerio del Interior, de Igualdad o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre otras autoridades y mandos policiales. Para ello, se ha remontado a su discurso el pasado 24 de marzo en la presentación del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, cuando ya alertó de los discursos que "criminalizan a los inmigrantes y tachan a niños de delincuentes poniendo bajo sospecha cualquier rastro de diversidad". Caer en autocomplacencia El ministro del Interior ha reiterado que España es un país seguro —comparándolo con otros países como Italia, Argentina o EEUU— y ha rebatido el discurso antiinmigración de Vox y "predicadores de ultraderecha" exponiendo datos como que las personas extranjeras residentes en España han aumentado casi un 54% entre 2011 y 2024, "y en ese periodo la criminalidad ha descendido 7 puntos". Marlaska ha asegurado que no caerán en "autocomplacencia" por el buen dato de la bajada del 13,8% de los delitos de odio en el último año, apuntando que los expertos en el Ministerio del Interior saben que en este tipo de delitos existe una elevada infradenuncia". "No es casualidad que los delitos de odio por racismo y xenofobia sean los más numerosos", ha añadido el titular del Interior, apuntando que el informe que se publicará mañana recoge por primera vez los delitos de odio por islamofobia, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

LA NACION España

Racismo

Racismo servicio-de-noticias