España: Marlaska culpa a Vox de los altercados en Torre Pacheco y avisa de que detrás hay "grupos organizados"

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha culpado a Vox de los disturbios que se están registrando en la localidad murciana de Torre Pacheco, y ha sostenido que detrás de los altercados "hay grupos organizados" que están actuando en respuesta a la paliza que recibió un vecino presuntamente a manos de migrantes. Así lo ha dicho este lunes en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, en la que ha señalado al partido de Santiago Abascal por hablar de "inmigración criminal" que "ha robado la paz y la prosperidad", alentando a "llamamientos" y a acciones "fuera de la ley" como la que se está produciendo en Torre Pacheco. "Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox", ha afirmado el titular del Interior, reivindicando que "no hay ninguna identificación entre delincuencia e inmigración", una realidad que "corroboran" las estadísticas del Ministerio del Interior. Eso sí, se ha mostrado consciente de que "desgraciadamente" esos discursos "simples" calan y "buscan la emoción" de los ciudadanos. Preguntado por la petición que ha hecho Sumar para que se investigue la posible relación de Vox con los disturbios, Marlaska ha detallado que "se están investigando los hechos acontecidos" y en esta "se determinará el alcance en toda su amplitud" para saber quién está detrás y hasta qué punto está detrás de los altercados. "GRUPOS ORGANIZADOS" En este sentido, ha afirmado que "evidentemente" detrás de los disturbios en la localidad murciana hay "grupos organizados", entre otros motivos porque han llamado a los disturbios en redes sociales y porque la Guardia Civil identificó a "más de 20 vehículos intentando entrar" en el núcleo urbano y porque algunos de ellos portaban "elementos peligrosos" como palos o defensas extensibles. "Ahí hay una mínima organización, queramos o no. La cuestión es luego determinar el grado de la misma", ha sostenido, defendiendo que el despliegue policial para hacer frente a los disturbios ha sido "razonable", ya que "evitar todos los incidentes" es "realmente imposible". Ha hecho hincapié en que "el riesgo cero no existe" pero ha puesto en valor "la respuesta inmediata" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha detallado que este domingo se desplegaron 90 efectivos de la Guardia Civil y que "se van a incrementar" como mínimo en 40 más "para mañana y los días sucesivos" hasta que concluyan los disturbios. Además, como se ha hecho hasta ahora, se está realizando un rastreo de las redes sociales y de grupos en aplicaciones de mensajería "para poder tener un conocimiento pleno del alcance de estos hechos y poder enfrentarlos con mayor eficacia". CARGA CONTRA EL PP Marlaska también ha cargado contra el PP, después de que su secretario general, Miguel Tellado, haya afirmado en una entrevista que los de Abascal "tienen más sentido de Estado que el PSOE", esgrimiendo que los 'populares' "están absolutamente aislado" y solo ven a Vox como socio factible. "Con esa expresión del líder de Vox de este fin de semana diciendo la invasión criminal que nos ha robado la paz y la prosperidad. ¿Eso es un partido con sentido de Estado? ¿O es un partido que está llamando a poner en riesgo la convivencia necesaria?", ha incidido. Con todo, ha agradecido tanto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, como al alcalde de Torre Pacheco, por el llamamiento que han hecho en pro de "hacer frente a aquellos que buscan la confrontación" y que "identifican migración con delincuencia".

