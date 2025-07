España.- Más de 1,8 millones de personas han asistido a los Sanfermines

PAMPLONA, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado que la participación en los Sanfermines de 2025 "ha sido excepcional", con "una cifra estimada de en torno a 1,8 millones de personas presentes en la ciudad en algún momento a lo largo de los Sanfermines". "Esta cifra supone ciertamente una pequeña rebaja, en torno al 7-8%, respecto de los datos de récord que se alcanzaron el año pasado. Pero hemos de tener en cuenta que en 2024 hubo dos fines de semana completos, y este año ha habido tan solo un fin de semana completo", ha indicado. Así lo ha manifestado este martes, durante la rueda de prensa de balance de las fiestas de San Fermín 2025 ofrecida junto a la concejala delegada de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte, Maider Beloki; el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso; y la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios, Participación Ciudadana y Euskera, Zaloa Basabe. Asiron ha querido "felicitar a la ciudadanía de Pamplona y a quienes nos han visitado por unas fiestas marcadas por el respeto, el excelente ambiente y la convivencia". "Hemos vivido unos Sanfermines con un ambiente extraordinario, con una alta participación y gran tranquilidad", ha manifestado. Por otro lado, ha remarcado que más de 1,6 millones de personas han participado en el programa oficial de fiestas, una cifra que, "respecto a las cifras de récord alcanzadas el año pasado, implica una rebaja de en torno al 10%". Circunstancia que responde a haber tenido un único fin de semana completo, en vez de dos, y la suspensión de diversos actos por la amenaza de una Dana. Por otro lado, ha explicado que este año se han reportado dos agresiones sexuales de alta intensidad y doce agresiones de baja intensidad. "Esto supone una bajada aproximada del 50% respecto del año pasado, en el caso de las agresiones de alta intensidad, y de un 34% en el de baja intensidad. Son datos que podemos decir que van en la buena dirección, pero el único dato que vamos a dar por bueno es el de cero agresiones", ha apuntado. En cuanto a la seguridad, "el número total de denuncias por delitos en la ciudad durante San Fermín ha bajado un 19%", y "siguen siendo mayoritarias" las denuncias relacionadas con hurtos -el 61,3% del total-. Si el año pasado se registraron 1651 denuncias, en 2025 han sido 1336; de ellas un 24% han correspondido a Policía Municipal de Pamplona, que se ha hecho cargo del 27% de las 199 detenciones. ACTOS MÁS MULTITUDINARIOS Un año más, las colecciones de fuegos artificiales y las salidas de la comparsa de Gigantes y Cabezudos fueron los actos más multitudinarios, con 430.000 y 185.000 personas participantes, respectivamente. Las inclemencias meteorológicas que obligaron a suspender la salida de la comparsa el sábado 12 de julio afectaron también a los espacios infantiles, que tuvieron que cerrar la tarde del 11 y la mañana del 12. MÁS DE 166.000 PERSONAS EN LOS CONCIERTOS DE LA PLAZA DEL CASTILLO En cuanto a los conciertos, la actuación de Cali y El Dandee reunió en la Plaza del Castillo a 28.000 personas, una cifra récord para ese escenario. En total, las actuaciones en la Plaza del Castillo contabilizaron más de 166.000 personas. Rozalén congregó a 20.000 personas, Kaotiko a 15.000, Bulego y Leire Martínez a 12.000, Zea Mays, Dupla, Tatxers, Sara Socas, Lia Kali y Villano Antillano a 10.000 y OBK y Ladilla Rusa a 8000 personas. Sorotan Bele Gogoan cerró las fiestas ante 4000 personas. En la plaza de la Compañía se dieron cita 48.350 personas. La música DJ del 6 de julio y el concierto de Omar Souleyman fueron los momentos con más afluencia de público, reuniendo a 7500 y 5500 personas. Destacan también Puro Relajo y Los Tenampas, que tocaron en el parque de Antoniutti ante 12.000 y 11.000 personas. Manu Tenorio cantó ante 3300 personas y Mariachi Internacional Principal de México cerró la programación de ese escenario ante 2000 personas. El ciclo Sound Fermín reunió a 61.000 personas, con entre 5000 y 10.000 personas todos los días. Loca Urban y la fiesta Megastar con Nia Caro fueron las sesiones más seguidas con 10.000 y 9000 personas, respectivamente. El deporte rural reunió a más de 5000 personas en la plaza de los Fueros. Participaron en el Pobre de Mí 18.000 personas. Alrededor de 22.000 personas han participado en la Zona Joven, cifra ligeramente inferior a la de 2024, con más de 35.200 participantes. Las alertas meteorológicas provocaron el día 11 la suspensión de todas las actividades. La actividad que suscitó más afluencia de personas fueron los DJ, que concentraron diariamente entre 1000 y 3500 personas. AUMENTO DE UN 1,2% DE LA RECOGIDA DE VIDRIO Y BASURA Los Sanfermines se han saldado con un incremento de un 1,22% en la recogida de vidrio, basura y residuos respecto al año pasado. En total, se han recogido 1.178.980 kilos por los 1.164.740 kilos de las fiestas de 2024. También, aunque en menor medida, ha subido la recogida de vidrio. Lo que ha descendido ha sido la basura recogida en la limpieza viaria y en las zonas verdes que se lleva a cabo desde la contrata municipal. 2601 INSPECCIONES El Servicio de Inspección Alimentaria ha inspeccionado 83 actividades y ha detectado 137 deficiencias. Se han decomisado 30 kilos de alimentos y se ha cerrado un establecimiento por deficientes condiciones higiénico-sanitarias. Se han inspeccionado 390 establecimientos del Casco Viejo y Primer Ensanche, dentro de las 2601 inspecciones realizadas, de las cuales el 80% han resultado correctas. Por otro lado, se han hecho 5641 controles de alcohol y drogas con un total de 46 positivos. Se han registrado 62 colisiones y tres atropellos, sin fallecidos, aunque con una persona herida grave y 16 leves. La ordenanza del Encierro ha supuesto 4 denuncias, una menos que en 2024; tres de ellas por citar o tocar a las reses y la cuarta por tratar de grabar. También se han levantado 52 actas de aprehensión de sustancias, un 37% menos que en 2024. TRANSPORTE La huelga de las villavesas ha "reducido drásticamente" las cifras de usuarios, registrando el dato más bajo de la serie desde 2014. En total, según los datos provisionales, se han contabilizado 1.572.222 viajes, un 21,99% menos que en 2024. El año pasado se alcanzó la cifra récord de viajes en las líneas de autobús urbano comarcal, superando los 2 millones de usuarios (2.015.296). La estación ha contabilizado 4843 autobuses, que han transportado a 70.813 personas de llegada y 80.275 de salida, con un movimiento total de 151.088 personas, frente a los 4964 autobuses de 2024 (un 2,44% menos) y los 147.077 viajeros del pasado año (un 2,73% más). INCIDENTES DURANTE LA PROCESIÓN Por último, Asiron ha hecho referencia a "los incidentes ocurridos en el entorno de San Saturnino durante la procesión del día 7 de julio". En concreto, se produjo un intento de agresión contra el alcalde, que se está investigando, "además de insultos graves" contra su persona. Sin embargo, "más allá de los incidentes puntuales", ha realizado "una valoración positiva de la procesión". "Me parece que la procesión avanza en el buen camino, que cada vez hay mayor respeto", ha subrayado, tras destacar que "me molestan los insultos lo mismo cuando van dirigidos a un compañero o compañera de corporación que cuando se dirigen a mí". Según Asiron, la de este año ha sido "de largo" la subida a Curia "más tranquila". "¿Eso quiere decir que fuera perfecta? No, sobraron todavía algunos insultos, sobraron también peinetas, incluso algunos cánticos, para llegar a esa procesión y a esa subida de Curia a la que creemos que tenemos derecho toda la corporación", ha dicho. La persona que se vio en los vídeos "está perfectamente identificada y será propuesta para sanción, más lo que estimen los servicios jurídicos del área".