España: Mbappé igualó a CR7

El campeón mundial galo convirtió de penal a los 86' el segundo gol en el triunfo del equipo entrenado por Xabi Alonso frente a Sevilla por 2-0, después de que el británico Jude Bellingham abriera el marcador a los 38'.

No podía soñar con un mejor festejo Mbappé en el día de su vigesimoséptimo cumpleaños que celebró en el Santiago Bernabéu con su decimoctava conquista en esta temporada.

Hoy, el delantero que confesó que de niño tenía en su habitación un póster de Cristiano Ronaldo igualó el récord de su ídolo, que convirtió 450 goles en 438 partidos disputados con la casaca "merengue" que lo convierten en el máximo artillero histórico del club español.

Lejos marcha del también máximo goleador histórico a nivel de selecciones el propio Mbappé, que en 83 partidos jugados con Real Madrid celebró 73 goles, aunque poco importó en un duelo en el que los aficionados volvieron a reprobar al equipo de Alonso por su actuación a pesar del triunfo.

El "merengue" suma ahora 42 puntos, uno menos que su clásico rival, Barcelona, que manda en la cima de la Liga Española y que mañana visitará al Villarreal, tercero en discordia con 35 puntos y tres partidos menos que Real Madrid. (ANSA).