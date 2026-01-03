España: medios, "mapa online antisemita señala lugares judíos en Cataluña"
El Jerusalem Post cita una queja de la comunidad judía de Barcelona
Denominado "Barcelonaz", fue lanzado por un grupo no identificado que se autodenomina "periodistas, profesores y estudiantes", según el Jerusalem Post, citando una queja en redes sociales de la comunidad judía de la capital catalana y su periódico, Enfoque Judío.
La iniciativa de la que también informa Ynet, consiste en un mapa interactivo y colaborativo que destaca empresas de propiedad judía, empresas israelíes con intereses en España y empresas españolas o internacionales que operan en Israel, todas etiquetadas como "sionistas".
El sitio web está alojado en la plataforma francesa GoGoCarto y actualmente cuenta con 152 empresas y entidades, con el objetivo declarado de "comprender cómo opera el sionismo y las formas que adopta, con la intención de visibilizar y denunciar el impacto de sus inversiones en nuestro territorio".
Según Enfoque Judío, las reiteradas decisiones antiisraelíes del gobierno español y su calificación de "Estado genocida" por la guerra en la Franja de Gaza han contribuido a lo que el periódico describe como "la normalización y propagación del antisemitismo en España". (ANSA).