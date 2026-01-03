España: medios, "mapa online antisemita señala lugares judíos en Cataluña"

Denominado "Barcelonaz", fue lanzado por un grupo no identificado que se autodenomina "periodistas, profesores y estudiantes", según el Jerusalem Post, citando una queja en redes sociales de la comunidad judía de la capital catalana y su periódico, Enfoque Judío.

La iniciativa de la que también informa Ynet, consiste en un mapa interactivo y colaborativo que destaca empresas de propiedad judía, empresas israelíes con intereses en España y empresas españolas o internacionales que operan en Israel, todas etiquetadas como "sionistas".

El sitio web está alojado en la plataforma francesa GoGoCarto y actualmente cuenta con 152 empresas y entidades, con el objetivo declarado de "comprender cómo opera el sionismo y las formas que adopta, con la intención de visibilizar y denunciar el impacto de sus inversiones en nuestro territorio".

Según Enfoque Judío, las reiteradas decisiones antiisraelíes del gobierno español y su calificación de "Estado genocida" por la guerra en la Franja de Gaza han contribuido a lo que el periódico describe como "la normalización y propagación del antisemitismo en España". (ANSA).