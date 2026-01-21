España: ministro de Transportes, "'causa del accidente no es falta de manutención"

Puente aseguró que la línea había superado cuatro inspecciones en enero y que el análisis se centra ahora "en los bogies de los cinco primeros coches de cola del Iryo", los que se encontraban delante de los descarrilados números 6, 7 y 8.

El ministro reconoció la "inevitable posibilidad" de que las "incisiones de un milímetro de grosor" y "varios centímetros de longitud" encontradas en los bogies del Iryo "provinieran de un defecto en la vía". Sin embargo, añadió: "aún no podemos determinar qué causó estas incisiones en los bogies delanteros" y si fueron la causa o el efecto del descarrilamiento.

El ministro aseguró que el vagón hallado en un arroyo cerca del lugar del accidente —posible pieza clave de la investigación— fue identificado el lunes por un dron de la Guardia Civil y se comprobó que formaba parte del vagón número 8 del Iryo que descarriló. "El impacto con el Alvia podría haber provocado su desprendimiento", añadió.

El ministro de Transportes descartó "factores humanos o la falta de mantenimiento de la red ferroviaria" entre las causas del accidente, destacando el "esfuerzo inversor" que el Gobierno realizó en el sector desde 2018. "Podemos debatir la cantidad invertida, pero pido que se separe el mantenimiento de los factores como causas del accidente", declaró.

Tras asegurar que trabajará con los maquinistas para escuchar sus demandas, Oscar Puente afirmó comprender su estado de ánimo tras la muerte de dos compañeros en accidentes ferroviarios, pero que una huelga general no es la vía para atenderlas. Y anunció el inicio de un diálogo para evitarla.

