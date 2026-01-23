España: ministro de Transportes español, "no temo a que me pidan la renuncia"

Admitió, sin embargo, que la vía podría presentar defectos de fabricación. El ministro descartó dimitir.

En rueda de prensa con Luis Pedro Mardo de la Peñas, presidente del organismo gestor de infraestructuras, ADIF, Puente evaluó las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que indican una fractura en la vía, producida en una junta antes del paso del tren Iryo descarrilado, como posible causa del accidente, aunque no se ha descartado ninguna hipótesis.

"Conocemos la trazabilidad de este lote de vía y, a partir de ahí, podremos localizarlo", explicó el ministro. Por su parte, el presidente de ADIF aseguró que una empresa española "con estándares de sostenibilidad" está suministrando "casi la totalidad de la infraestructura", anunciando que se revisarán todos los lotes.

Al ser preguntado si se había planteado dimitir tras el desastre del tren de Adamuz, el ministro de Transportes respondió: "Desde mi punto de vista, los parámetros de responsabilidad en un accidente de esta magnitud se basan en quién contribuyó, por acción u omisión, al daño o a su agravamiento. Si se estableciera mi responsabilidad, asumiría las consecuencias". Y luego añadió: "Pero creo sinceramente que no es así".

"No temo que el presidente (Pedro) Sánchez pueda pedir mi dimisión; mi puesto está siempre a su disposición, pero no me preocupa", afirmó.

En cuanto al accidente de Gelida (Barcelona) del martes, en el que falleció un aprendiz de conductor y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, Puente aseguró que el muro de contención que se derrumbó sobre la vía férrea se había inspeccionado periódicamente, la última vez en febrero de 2025.

"No se han detectado incidentes significativos ni problemas críticos que indiquen riesgo alguno", aseguró (ANSA).