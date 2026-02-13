España: ministro insta a Felipe González a irse del PSOE

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, insinuó en una entrevista que González no debería estar en el PSOE citando al ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo: "Cuando tú veas a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido".

Torres dijo que le "apena" escuchar a González, presidente de 1982 a 1996, y recordó que sus compañeros también se "fajaron" por él aguantando momentos muy difíciles para la organización.

González dijo el pasado martes que si el premier, Pedro Sánchez, es candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, previstas para 2027, votará en blanco y también dijo que no votará "a ningún partido que no sea el PSOE".

El ex presidente rechazó que tenga que irse del partido: "En todo caso, si alguien quiere dejar el partido que lo deje el que lo destroce", apuntó.

A la crítica de Torres se unieron otras como la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que dijo recordando la expresión que González usó sobre los ex presidentes que "hay jarrones chinos que lamentablemente no quedan bien en las estanterías".

González, dijo por su parte la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, está "cada vez más lejos del cariño, del sentir y de la admiración de los socialistas". (ANSA).