España mira al Mundial femenino con dudas pese a la Champions del Barça

A pesar de que el FC Barcelona se proclamó campeón de Europa el sábado, el fútbol femenino español mira con más dudas que certidumbres hacia su próximo desafío, el Mundial de Australia y Nueva Zelanda (20 julio-20 agosto), sin saber con qué jugadoras contará.

¿Estará allí Alexia Putellas, la vigente doble Balón de Oro? ¿Y Patri Guijarro, elegida la mejor jugadora de la final el sábado en Eindhoven tras un 'doblete' que permitió meter al Barça de nuevo en el partido? Por el momento, los interrogantes se acumulan aunque forzosamente las respuestas no tardarán en llegar.

En el origen de todo, el correo electrónico de 'Las 15', el grupo de jugadoras que alegando principalmente motivos psicológicos y físicos renunciaron, en un texto enviado en septiembre del año pasado, a ser llamadas por el equipo nacional si continuaba el seleccionador Jorge Vilda, que fue ratificado por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Seis de las firmantes del correo son integrantes del equipo que se coronó el sábado en la Champions femenina: Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Mapi León, Mariona Caldentey, Claudia Pina y la arquera Sandra Paños.

El sábado todas ellas festejaban en sus declaraciones el éxito del Barcelona, sin entrar en el tema de la selección.

Según avanzó esta semana la radio Cadena SER, un sector de las quince, sin precisar su identidad, habría decidido enviar otro correo electrónico para dar un paso atrás y ser de nuevo seleccionables pese a que Jorge Vilda continúa en el puesto. Otras jugadoras se mantendrían en su postura inicial y no irían al Mundial.

Siempre según la información de la SER, ese nuevo correo electrónico sería enviado después de la final de Eindhoven y antes de la prelista de Vilda para la preparación mundialista, prevista para el 12 de junio.

"A día de hoy, no estaré en el Mundial", aseguró la defensa Mapi León la semana pasada en una entrevista con la radio catalana Rac 1. "No es una decisión que haya tomado a la ligera, mi decisión es clara. Tengo una manera de vivir y unos valores", añadió, pidiendo "ver cambios" antes de regresar a la selección.

- Puerta abierta a Putellas -

La RFEF reclamaría a las firmantes otro nuevo correo electrónico para poder considerarlas seleccionables para el Mundial.

La defensa Irene Paredes no estaba entre las firmantes pero expresó públicamente su malestar con la gestión del equipo y tampoco fue inicialmente convocada. Sin embargo, regresó a la última lista de Vilda, el pasado marzo.

El caso de Alexia Putellas es el que más preguntas genera.

No estaba entre las quince firmantes, pero es una figura muy cercana a ellas y les ha apoyado públicamente. Su caso es particular porque estaba de baja de larga duración por la grave lesión de rodilla sufrida en vísperas de la pasada Eurocopa y no ha podido reaparecer hasta finales de abril, y desde entonces no ha habido ninguna lista de Jorge Vilda.

Putellas difundió en septiembre el texto del correo electrónico de sus compañeras. Sus declaraciones desde entonces parecen indicar su cercanía con el grupo, aunque sin implicarse directamente en él.

"Nosotros la esperamos", aseguró Jorge Vilda en marzo al referirse a Putellas, la referente del equipo nacional y ganadora de los dos últimos dos Balones de Oro y de los dos últimos premios FIFA The Best.

El fútbol femenino contiene por lo tanto la respiración para ver si su reina actual viaja o no a Oceanía, donde España debutará el 21 de julio contra Costa Rica, antes de medirse también en su grupo contra Zambia y Japón.

Dr/psr

AFP