España: muere Tejero, protagonista de intentona golpista de 1981

Tejero falleció en Alzira (Valencia), rodeado de sus seis hijos, informó uno de ellos en un comunicado.

Fue quien pronunció la famosa frase de "Quieto todo el mundo" al entrar armado aquel día en la Cámara Baja mientras los diputados votaban la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.

Los documentos de la intentona golpista desclasificados hoy incluyen transcripciones de las llamadas realizadas aquella noche que desvelan cómo Carmen Díez, esposa de Tejero, intentó ponerse en contacto con él al percatarse de que no contaban con el respaldo de la mayoría de mandos militares: "me lo han dejado tirado como una colilla. Me lo han dejado solo, me lo han engañao", decía.

El gobierno aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros la desclasificación de documentos de la intentona golpista, que salieron hoy a la luz.

Tejero, expulsado de la Guardia Civil tras la intentona golpista, fue juzgado junto a otras 32 personas, condenado a 30 años por rebelión militar y obtuvo la libertad condicional en 1996 sin que mostrara nunca arrepentimiento.

La mayor parte de sus 15 años y nueve meses en prisión los pasó en el castillo de Figueres (Girona), donde era el único recluso.

Tejero era el último de los tres principales condenados del fallido golpe de Estado que seguía vivo tras el fallecimiento de los generales Jaime Milans del Bosch en 1997 y de Alfonso Armada, también a los 93 años, en 2013.

La última vez que se le vio en público fue en 2019 en la inhumación de los restos del dictador Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), tras ser exhumado del Valle de los Caídos.

El 23 de octubre de 2025 algunos medios publicaron la noticia de su muerte, que fue desmentida por su familia.

Nacido en Málaga en 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951.

En 1978 fue expedientado por la carta abierta al rey Juan Carlos en "El Imparcial", en la que se mostraba contrario a la Constitución española.

Ese año fue arrestado al aparecer su nombre relacionado con la Operación Galaxia, que pretendía terminar con la democracia española, y condenado a siete meses.

Tejero irrumpió con dos centenares de agentes de la Guardia Civil armados en la tribuna del Congreso de los Diputados, con pistola en mano y al grito de "todo el mundo al suelo".

En el techo del hemiciclo aún están las marcas de los impactos de aquel día.

El teniente coronel resistió durante las 18 horas en las que mantuvo secuestrados a los diputados y al gobierno a todos los intentos de las autoridades militares para que depusiera el golpe, entre ellos los realizados por el general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey.

Cuando el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar le comunicó que la acción golpista había sido abortada en el exterior, Tejero abandonó el Congreso de los Diputados.

Un mensaje del rey Juan Carlos transmitido en televisión fue decisivo para acabar con el golpe.

Mientras estuvo en prisión provisional creó el partido "Solidaridad Española", que se presentó a las elecciones de 1982 con el lema "Entra con Tejero en el Parlamento", que obtuvo el 0,14% de los votos.

Se dice que también en prisión escribió sus memorias, un texto que hasta ahora no han visto la luz. (ANSA).