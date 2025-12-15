España multa a Airbnb con US$64 millones por publicar anuncios sin licencia

MADRID, 15 dic (Reuters) -

España ha multado a la empresa de alquiler vacacional Airbnb con 64 millones de euros (US$75 millones) por anunciar alojamientos turísticos sin licencia, según informó el lunes.

El Gobierno español, de izquierdas, así como algunos ayuntamientos y autoridades regionales, han estado tomando medidas enérgicas contra los alquileres turísticos a través de sitios como Airbnb y Booking.com, a los que muchos en España culpan de crear un exceso de turismo y hacer subir el precio de la vivienda.

no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La multa puede ser recurrida ante los tribunales.

La multa equivale a seis veces los beneficios obtenidos por Airbnb con los anuncios ilegales, según informó el ministerio en un comunicado, y es la segunda mayor impuesta por el ministerio por vulnerar los derechos de los consumidores, según dijo a la prensa el ministro de

Consumo, Pablo Bustinduy.

En 2024, Ryanair fue multada con 108 millones de euros por cobrar recargos en las maletas de cabina.

La Comisión Europea dijo a principios de este año que las multas impuestas por España a Ryanair y otras aerolíneas de bajo coste incumplían la normativa.

El ministerio dijo que la multa a Airbnb tenía por objeto ayudar a controlar la crisis de la vivienda en España.

"En este país se va a cumplir la ley y no hay empresa por grande o poderosa que sea que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley", dijo Bustinduy en el comunicado.

"Es fundamental que los poderes públicos hagamos cuanto esté en nuestra mano para garantizar el derecho constitucional a la vivienda".

(1 dólar = 0,8517 euros) (Información de Emma Pinedo; información adicional de Jesús Calero; edición de Charlie Devereux y Mark Potter; edición en español de María Bayarri Cárdenas)