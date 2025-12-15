España multa a Airbnb con US$75 millones por publicar anuncios sin licencia

MADRID, 15 dic (Reuters) -

El Ministerio de Consumo español ha multado a la empresa de alquiler vacacional Airbnb con 64 millones de euros (US$75 millones) por anunciar alojamientos turísticos sin licencia, según informó el lunes en un comunicado. La multa llega después de que la empresa retirara en julio 65.000 anuncios que, según el ministerio, infringían la normativa.

Airbnb no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La multa puede ser recurrida ante los tribunales.

El Gobierno español, así como algunos ayuntamientos y autoridades regionales, han estado tomando medidas enérgicas contra los alquileres turísticos a través de sitios como Airbnb y Booking.com, a los que muchos en España culpan de crear un exceso de turismo y hacer subir el precio de la vivienda.

