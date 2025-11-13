España multa a X con 5.000.000 de euros por una infracción de publicidad de criptomonedas

MADRID, 13 nov (Reuters) -

El supervisor bursátil español ha multado con 5 millones de euros (US$5,8 millones) a la red social X, propiedad de Elon Musk, por no asegurarse de que una empresa de criptoactivos que utilizaba X para anunciarse tenía autorización para prestar servicios de inversión.

La multa, fechada el 3 de noviembre, se publicó el jueves en el Boletín Oficial del Estado. X, antes conocida como Twitter, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. La multa puede recurrirse ante la Audiencia Nacional de España.

Madrid tomó medidas para regular la publicidad desenfrenada de criptoactivos en 2022, cuando encargó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que examinara las campañas masivas y se asegurara de que los inversores eran conscientes de los riesgos que entrañaban.

"(La CNMV ha decidido) imponer (una multa) a Twitter International Unlimited Company (...) por el incumplimiento de sus deberes de asistencia con la CNMV consistentes en comprobar si Quantum AI estaba autorizada para prestar servicios de inversión por la CNMV y si Quantum AI no estaba incluida en la relación de entidades advertidas por la CNMV o por organismos supervisores extranjeros", decía el documento.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Emma Pinedo; edición de Andrei Khalip y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Jorge Ollero Castela)