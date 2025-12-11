España necesitará 1,5 millones de inmigrantes en la próxima década por el envejecimiento y la baja natalidad

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (Sbees) plantea la necesidad de acoger a 1,5 millones de inmigrantes en los próximos diez años para poder contribuir al crecimiento económico ante la transformación poblacional que vivirá España por la baja natalidad estructural, el envejecimiento acelerado de la población por la larga esperanza de vida, y la creciente dependencia de los flujos migratorios para sostener el mercado laboral.

Así lo han indicado en un acto en el que se ha dado a conocer un estudio sobre los retos demográficos de la 'España de los 50 millones' que ha encargado a Opina 360 y que plantea la necesidad de integrar la inmigración como solución para abordar algunos de los retos demográficos que España va a tener que afrontar cuando alcance los 50 millones de habitantes para poder continuar siendo un país competitivo y solvente económicamente.

El presidente de Sbees y de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demandado un Pacto Social entre los poderes públicos y la sociedad civil que permita corregir, superar y anticipar los cambios de la evolución demográfica.

"La demografía no es un tema de futuro sino un tema de rabiosa actualidad. Si España no afronta el reto demográfico de forma contundente e inmediata, nos quedaremos sin mano de obra para trabajar y sin capacidad de competir", ha expuesto.

En esta línea, ha asegurado que España y la economía española necesitan de la inmigración para progresar económicamente y que la inmigración es necesaria para la sostenibilidad de la 'Sociedad del Bienestar' y es también una solución para el futuro económico y social del país.

"Las empresas necesitamos sí o sí de la inmigración para poder ser más productivos, más competitivos, para la generación de riqueza y al mismo tiempo para la generación de puestos de trabajo, y para poder reducir las desigualdades y reforzar la cohesión social", ha destacado.

EL GASTO EN PENSIONES CRECERÁ AL 16% DEL PIB EN 2050

Esta postura ha sido compartida por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha señalado que "el cambio demográfico es global pero se da la circunstancia de que España es uno de los países donde esta transformación será mayor porque tenemos una esperanza de vida de las más largas pero con muy baja natalidad, y ya somos el quinto país más envejecido de Europa".

"Esta evolución va a tener impacto en varios ámbitos y ha llegado la hora de actuar, hay que abordar cuestiones como las derivadas del envejecimiento de nuestra población, que va a provocar el incremento del gasto en pensiones, que va a pasar del 13% del PIB hoy a suponer el 16% del PIB en el año 2050", ha destacado Garamendi.

UN 6,3% DE LOS EMPLEOS TOTALES NO PODRÁN SER CUBIERTOS

El informe prevé que la población española alcance los 50 millones de habitantes en las próximas dos décadas, con un saldo migratorio neto positivo. Si se cumplen estas previsiones en el año 2035 la suma de la población originaria del extranjero y los descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 34%, lo que supone que un tercio de la población estará vinculada -en primera o segunda generación- a la inmigración.

Según el informe, en la próxima década se producirá un desequilibrio en el mercado laboral entre las personas que se jubilarán y las que se incorporarán, produciendo un déficit de 1,4 millones de trabajadores, de modo que un 6,3% de los empleos totales no podrán ser cubiertos y haría falta incorporar cada año cerca de 140.000 personas en edad laboral para cubrir ese déficit de trabajadores.

Asimismo, de acuerdo con el estudio, el aumento de pensionistas y el gasto en prestaciones continúan siendo un reto para la sostenibilidad financiera del sistema.