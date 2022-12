España no aclara si apoyará la inminente solicitud de Kosovo de adherirse a la UE

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, no ha aclarado este lunes si apoyará la inminente solicitud de Kosovo de adherirse a la Unión Europea, después de que Pristina anunciara que presentará su candidatura a ingresar en el bloque europeo antes de final de año.

En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores europeos, Albares ha evitado adelantar la posición de España asegurando que se trata de "política ficción" pese a que la cuestión puede llegar esta misma semana coincidiendo con la última cumbre de líderes de la UE de 2022.

"Si llega esa solicitud será el momento de tomar las decisiones que haya que tomar, no me gusta hacer política ficción y en estos momentos eso no está encima de la mesa", ha señalado el ministro español, en unas declaraciones después de que Serbia haya pedido a los países de la UE que no reconocen la independencia de Kosovo que bloqueen su acceso al club comunitario.

Belgrado ha solicitado este lunes a los países de la UE que no reconocen a Kosovo, entre ellos España, a bloquear una inminente petición de adhesión que podría llegar esta misma semana. El primer ministro kosovar, Albin Kurti, ya había expuesto en verano su voluntad de pedir formalmente la entrada en el bloque comunitario, idea que volvió a poner sobre la mesa la presidenta, Vjosa Osmani, coincidiendo con la reunión de la semana pasada en Tirana (Albania) entre líderes de la UE y de los Balcanes.

Este lunes, el ministro de Exteriores serbio, Ivica Dacic, se ha adelantado a esta potencial petición pidiendo la colaboración de República Checa, en calidad de presidenta de turno del Consejo, y también de España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia, dado que son los países que no han reconocido la independencia declarada por Kosovo en 2008 de forma unilateral, según la agencia Tanjug.

La ue pide levantar las barricas en kosovo

La reunión de ministros de Exteriores del bloque llegaba en pleno recrudecimiento de las tensiones entre Belgrado y Pristina por la situación en el norte de Kosovo con los bloqueos de carreteras las barricadas levantadas por serbokosovares en protesta a la detención de un antiguo agente de Policía.

En este sentido, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado a los serbokosovares retirar las barricadas, afirmando que la UE está preparada para reforzar la misión EULEX. "Esta situación tiene que acabar. Las barricadas se tienen que retirar y la calma se debe restaurar", ha subrayado.

A su juicio, esta escalada confirma la "preocupante espiral" en la que están sumidos Kosovo y Serbia con "consecuencias dañinas" para sus ciudadanos y ha asegurado que los altercados violentos y el ataque contra EULEX con una granada aturdidora es "inaceptable" y un incidente que no cabe esperar de socios que aspiran a ser parte de la UE.

A este respecto, Albares ha insistido en que España "va a favorecer siempre el dialogo entre Belgrado y Pristina", indicando que esta iniciativa es muy importante para la estabilidad de los Balcanes, al señalar que las crisis en cuanto a Kosovo son "demasiado repetitivas".

Europa Press