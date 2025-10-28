España no da pie a la sorpresa en Suecia (0-1) y pasa a la final de la Nations femenina

España disputará la final de la Liga de Naciones femenina de la UEFA tras imponerse 0-1 a Suecia en la vuelta de su semifinal, este martes en Gotemburgo, haciendo valer su ventaja de 4-0 en la ida.

La superioridad en el global de la eliminatoria, lograda el viernes en Málaga, permitió a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que dirigió su segundo encuentro al frente de La Roja, dar minutos tras la reanudación a jugadoras menos habituales como Cristina Martín-Prieto y Jana Martínez.

Incluso hizo debutar a Clara Serrajordi, centrocampista del FC Barcelona de 17 años, que entró en el minuto 63.

En la segunda mitad, Suecia apretó más arriba, pero Alexia Putellas (75) enmudeció a los aficionados al marcar el tanto del triunfo con un remate a la escuadra tras un pase de Claudia Pina.

La vigente campeona de la competición se enfrentará al ganador del choque entre Alemania y Francia, que se disputará también este martes. Las alemanas gozan de una ventaja de 1-0 de la ida.

rsc/iga