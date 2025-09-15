España no debe acudir a Eurovisión si participa Israel, afirma ministro de Cultura

El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, opinó este lunes que España debería boicotear la próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión si Israel no es expulsada del certamen, lo que le situaría en línea con otros países que anunciaron medidas similares.

"Tenemos que lograr que Israel no participe de la próxima edición de Eurovisión", y si eso no ocurre, "España no debe participar", aseguró Urtasun en una entrevista en la radio pública RNE, en la que recordó otros países europeos que han tomado una postura similar, como "Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos".

Tras la pasada edición de Eurovisión, celebrada en mayo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya había considerado que Israel no debía seguir participando en el certamen.

En aquella ocasión, la televisión pública española RTVE desafió al organismo responsable de Eurovisión, que le había instado a dejar de hacer referencias a la ofensiva en Gaza bajo amenaza de sanciones, emitiendo un mensaje de apoyo a los palestinos antes de su retransmisión del evento.

Un mes antes, RTVE ya había pedido a los organizadores del concurso, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), un "debate" sobre la participación de Israel.

Por el momento, RTVE no ha manifestado cuáles son sus planes para la próxima edición, que debe celebrarse en Viena en 2026. Las cadenas tienen hasta mediados de diciembre para anunciar si pretenden participar.

Países como Irlanda y Países Bajos ya avanzaron que no acudirán al certamen en caso de que participe Israel.

España, que reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 junto con Irlanda y Noruega, se ha convertido en una de las voces más críticas de la UE hacia el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este domingo la última etapa de la Vuelta ciclista a España acabó siendo suspendida por las protestas propalestinas que reunieron a unas 100.000 personas en las calles de Madrid, según la Delegación del Gobierno.

rs/du/pc