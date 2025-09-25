España "no es favorita", anticipa su DT en la previa del Mundial Sub-20 en Chile

España buscará ser un "equipo de ataque", pero "no es favorita", dice a la AFP Francisco Gallardo, entrenador de la Rojita, que debutará el domingo en el Mundial Sub-20 de Chile.

El español de 45 años, exjugador del Sevilla, será el encargado de comandar a esta camada de promesas de su país en la complicada misión de superar el Grupo de la muerte, que comparte con Brasil, México y Marruecos.

"Es un grupo bastante duro. Al final nos enfrentamos a dos campeones y a un subcampeón (de sus confederaciones), junto a nosotros que también somos campeones. Eso ya muestra la dificultad que tiene el grupo", dice Gallardo en una entrevista a la AFP en su hotel en la capital chilena.

El primer desafío de España será Marruecos, el domingo a las 17:00 locales (20:00 GMT) en el Estadio Nacional de Santiago.

Para Gallardo, España "no es favorita", y el reto será "llegar lo más lejos posible".

- Ausencias de primer nivel -

España cuenta con cuatro de los juveniles más caros del mundo: los extremos Lamine Yamal y Jesús Rodíguez y los defensas Pau Cubarsí y Dean Huijsen. Pero su nivel es tan alto, que ya juegan con la selección mayor.

"Hay muchísimos jóvenes que podrían estar en el Mundial Sub-20, pero que lo jugarán en el verano (boreal) con la selección absoluta", destaca Gallardo.

Pero agrega que "eso no quiere decir que los que vengan por atrás no sean buenos. Yo creo que los que vienen por atrás también lo son".

Algunas figuras del equipo son el delantero Iker Bravo (20 años) del Udinese, el extremo Jan Virgili (19) del Mallorca y el defensa Jon Martín (19) de la Real Sociedad.

"Son jóvenes que tienen una personalidad bastante fuerte" y que se adaptan a distintos estilos, asegura Gallardo. Cualidades que ve repetidas en las categorías inferiores y le permiten a España tener "bastantes jugadores a primer nivel".

Para Gallardo es crucial restarles presión en estas etapas de sus carreras, sobre todo con tantas estrellas precoces.

- Pau y Lamine son "excepcionales -

"Pau o Lamine son casos excepcionales", afirma, por lo que trata de transmitir a sus dirigidos que no es una frustración "no debutar en primera división a los 17 o 18 años. Lo normal es que entre los 20 y 23 años puedas debutar".

Según Gallardo, el éxito de los juveniles españoles se basa en tener un solo modelo de juego que se practica de "la selección absoluta hasta las categorías inferiores".

"Ese trabajo en cadena nos hace que al final tengamos resultados. Eso es lo que a nosotros nos está dando éxito y es a lo que vamos a seguir apostando", asegura.

