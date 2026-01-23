España no formará parte de la Junta de Paz de Trump, dice el presidente

MADRID, 23 ene (Reuters) - España no participará en la iniciativa de Junta de Paz lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar los conflictos mundiales, alegando que la decisión es coherente con su creencia en el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas

“Agradecemos la invitación, pero declinamos”, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la prensa a última hora del jueves tras una cumbre de la UE en Bruselas

Washington dice que el organismo ayudará a mediar y supervisar los altos el fuego, organizar acuerdos de seguridad y coordinar la reconstrucción en lugares que salen de una guerra. El concepto tiene su origen en el plan de paz de Trump para Gaza

En la ceremonia de presentación de la Junta de Paz, celebrada el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), faltaron aliados tradicionales de Estados Unidos como Canadá, Reino Unido y todos los miembros de la Unión Europea excepto Hungría y Bulgaria

Sánchez citó la coherencia con el compromiso de Madrid con el derecho internacional, la ONU y el multilateralismo como las principales razones por las que declinaba participar

Sánchez también dijo que la Junta de Paz no incluía a la Autoridad Palestina

Israel se ha unido a la Junta, junto con países de Oriente Próximo como Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. (Información de David Latona; edición de Alison Williams; edición en español de Paula Villalba)