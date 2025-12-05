España no participará en el próximo Festival de Eurovisión, según LA NACION

5 dic (Reuters) - España no participará ni retransmitirá el próximo año el Festival de la Canción de Eurovisión después de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidieran desconvocar una votación sobre Israel y permitir su participación, dijo el jueves la emisora estatal española RTVE en un comunicado.

"Lo ocurrido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado", escribió en la red social X José Pablo López, presidente de la corporación española. España decidió en septiembre a través del Consejo de RTVE que se retiraría del longevo certamen musical europeo si Israel participaba, como consecuencia de la polémica actuación de Israel en la guerra de Gaza.

Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también anunciaron su retirada del evento. (Información de Emma Pinedo González, Sérgio Gonçalves y Silvio Castellanos en Madrid; redacción de Jorge Ollero Castela; editado por Benjamín Mejías Valencia)