España no puede alegar inmunidad estatal en la disputa sobre incentivos renovables en Reino Unido

LONDRES, 4 mar (Reuters) - España no puede alegar inmunidad para impedir que se registre una indemnización multimillonaria por los recortes a las ayudas a las energías renovables, según dictaminó el miércoles el máximo tribunal de Reino Unido, lo que limita la capacidad de los Estados para alegar inmunidad en litigios con inversores

Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar, que habían invertido en instalaciones de energía renovable en España, llevaron a España a arbitraje en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía hace más de 10 años por retirar las subvenciones a las energías renovables

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial concedió a Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar 101 millones de euros, indemnización que posteriormente se registró en el Tribunal Superior de Londres

España intentó anular el registro de la indemnización, que ahora asciende a unos 120 millones de euros con intereses, alegando que gozaba de inmunidad soberana, pero ese argumento fue rechazado por el Tribunal Superior en 2023 y de nuevo en apelación en 2024

El país europeo llevó el caso al Tribunal Supremo, que el miércoles falló en contra de España, alegando que España aceptó someterse a la jurisdicción de los tribunales ingleses cuando firmó el Convenio del CIADI

Sin embargo, el Tribunal Supremo señaló que los Estados pueden seguir alegando inmunidad en relación con la ejecución de un laudo arbitral contra los bienes de un Estado

La apelación de España se tramitó en diciembre junto con otra presentada por Zimbabue en un caso independiente por valor de hasta 125 millones de dólares relacionado con la supuesta expropiación de tierras. La apelación de Zimbabue también fue desestimada. (Información de Sam Tobin; edición de Kate Holton; edición en español de Paula Villalba)