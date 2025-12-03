España no usará mayor parte de préstamos recuperación UE porque economía crece rápidamente: ministro

Por Caroline Stauffer

TORONTO, 3 dic (Reuters) - España utilizará alrededor de una cuarta parte de los préstamos de la Unión Europea destinados a ayudar a los miembros del bloque a recuperarse de la pandemia de 2020-21, ya que su economía de rápido crecimiento puede emitir deuda sin restricciones y plazos de la UE, dijo su ministro de Economía a Reuters el miércoles.

Aunque España se ha librado de cualquier impacto directo notable de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la UE, sigue trabajando para diversificar las relaciones comerciales y de inversión, dijo Carlos Cuerpo durante una visita a Canadá.

Países como Italia, Polonia y España aún tienen que utilizar los fondos de recuperación de la UE, que incluyen subvenciones y préstamos y deben aplicarse antes de agosto de 2026, sujetos a la normativa comunitaria.

España era uno de los principales receptores y debía recibir unos 160.000 millones de euros (US$187.000 millones), aproximadamente la mitad en subvenciones y la otra mitad en préstamos.

"Financieramente, no nos genera ninguna ventaja acudir a esos préstamos, porque podemos hacerlo nosotros mismos con nuestra propia emisión de deuda", dijo Cuerpo.

La economía española ha superado con creces a la de sus homólogos europeos en los dos últimos años, disminuyendo la carga de la deuda pública en porcentaje del PIB.

El funcionario dijo que España se había centrado en las transferencias directas de la UE para impulsar sectores como la energía verde, y que al final podría gastar solo en torno al 25% de los préstamos.

"Cerraremos las negociaciones con la Comisión (Europea) en los próximos días, pero se situará en torno a esa cifra, sí, quizá un poco por encima", señaló Cuerpo.

Dado que la exposición de las exportaciones españolas al mercado estadounidense es menor que la de otros socios de la UE, según Cuerpo, "no hay un impacto significativo" a nivel macroeconómico por los aranceles de Washington, pero no descartó que un "potencial impacto pueda venir por una vía indirecta, de Francia, de Alemania".

(Reporte de Caroline Stauffer; editado en español por Javier Leira)