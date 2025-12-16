España: Nuevo caso de acoso sexual sacude al PSOE

Según lo confirmado en conferencia de prensa por el líder regional de la agrupación política, José Ramón Gómez Basteiro, la militante denunció el lunes el doble abuso, tanto sexual como laboral, respaldado por varios testimonios.

De acuerdo con las acusaciones, la trabajadora fue sometida a "mobbing" como represalia por denunciar el acoso sexual.

La dirección provincial socialista de Ourense exigió hoy la dimisión del alcalde de Barbadas de todos sus cargos políticos e institucionales.

"Impulsaremos la resolución de esta situación", declaró Gómez Basteiros, reiterando la "tolerancia cero" del Partido Socialista ante los abusos y las acusaciones de violencia de género.

El caso surge en un momento particularmente convulso para el PSOE, con el gobierno de Pedro Sánchez asediado por una serie de denuncias de acoso sexual que colocaron al partido, conocido como la "Rosa en el Puño", bajo presión, ya que el feminismo es un pilar fundamental de su movimiento progresista.

Las acusaciones de MeToo han afectado a destacadas figuras socialistas, como el despedido Francisco Salazar, estrecho colaborador de Sánchez en la Moncloa, y a algunos funcionarios locales. Sin embargo, en algunos casos, las denuncias quedaron desatendidas, a pesar de las declaraciones de "transparencia y firmeza" de la dirección.

"Estamos abriendo un camino difícil en una cultura machista muy arraigada y estructural", aseguró hoy la ministra de Igualdad de Oportunidades, Ana Redondo, en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, reafirmando el compromiso del Partido Socialista en la lucha contra la violencia de género.

