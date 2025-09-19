España ofrece a la OTAN tres cazas, un radar y un A400 para la misión 'Centinela Oriental' contra Rusia

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

España ha ofrecido a la OTAN tres aviones Eurofighter, un sistema de radar y un avión de transporte A400 para la misión antiaérea 'Centinela Oriental', impulsada por la Alianza Atlántica después de la incursión de drones rusos en Polonia, que supuso una violación de su espacio aéreo "sin precedentes". El Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN se reunía este viernes para concretar la aportación española a la misión, a la que España se sumó hace una semana, cuando fue anunciada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero sin saber qué capacidades iban a requerir los aliados. Fuentes del Ministerio de Defensa precisan que han ofertado tres cazas, un sistema de radar y un A400, y descartan la posibilidad de ceder una batería antimisiles similar a la que España tiene desplegada en Turquía. Sobre el lugar del despliegue, las mismas fuentes precisan que aún no está cerrado, pero avisan de que no tiene por qué ser Polonia y apuntan a Rumanía. En cualquier caso, las mismas fuentes especifican que dependerá de la OTAN decidir qué necesitan, pero advierten de que la decisión podría no tomarse durante esta jornada.