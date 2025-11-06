España ordena el confinamiento de aves de corral ante el riesgo de gripe aviar
- 1 minuto de lectura'
6 nov (Reuters) - España exigirá el confinamiento de las aves de corral en las zonas de alto riesgo a partir del 10 de noviembre para evitar la propagación de la gripe aviar, según anunció el jueves el Ministerio de Agricultura, tras el aumento de los brotes en toda Europa y la detección de varios casos nuevos a nivel local.
Las medidas son cautelares y se adoptan después de que el nivel de riesgo haya aumentado en las últimas semanas, según el Ministerio, citando un creciente número de infecciones entre aves silvestres y domésticas en el norte y centro de Europa.
Las nuevas normas prohíben la cría de aves de corral al aire libre, compartir fuentes de agua con aves silvestres y el uso de patos y gansos junto con otras especies.
La medida sigue a órdenes similares de confinamiento en Irlanda, Francia y Reino Unido en las últimas semanas, a medida que aumentan los casos con el regreso de las aves migratorias a Europa para pasar el invierno boreal.
(Información de Jesús Calero; edición de Emma Pinedo y Charlie Devereux; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
- 1
Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información
- 2
Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial
- 3
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 4
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró