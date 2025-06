España paga el primer laudo arbitral en un largo litigio sobre subvenciones a las renovables

MADRID, 5 jun (Reuters) - El Gobierno español ha acordado pagar 32 millones de euros (US$37 millones) a un fondo estadounidense para poner fin a una disputa legal vinculada a las subvenciones a las energías renovables que se recortaron hace más de una década, dijo un portavoz del Ministerio de Energía el jueves. Los inversores extranjeros, en su mayoría fondos de inversión, emprendieron acciones legales contra España después de que el anterior Gobierno conservador recortara los subsidios a las energías renovables en 2013 para reducir un déficit de tarifa eléctrica acumulado durante años de precios artificialmente bajos. El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments había adquirido los derechos del laudo a la japonesa JGC Holdings Corporation, que lo ganó en virtud de una sentencia de 2021 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.

En 2024, el tribunal rechazó el intento de España de anular la decisión. Dado que el procedimiento de arbitraje procedía de un inversor no comunitario, el pago no entra en conflicto con una decisión de marzo de la Comisión Europea que ordenaba a España no pagar en un caso similar, ya que supondría una infracción de las normas sobre ayudas estatales de la UE, que impiden a los Estados conceder ventajas desleales a una empresa frente a sus competidoras. Los casos de inversores de fuera de la UE representan solo el 5% del total, dijo el portavoz, quien agregó que España seguía recurriendo a todas las vías legales para defender sus intereses. Hasta ahora, España ha sido condenada a pagar alrededor de 1500 millones de euros en varios casos y el país ha logrado reducir en un 85% la cantidad exigida por los inversores, dijo el portavoz.

