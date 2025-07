España: Page, "dolido" porque pidió debatir sobre financiación en el Comité Federal y "deliberadamente se ocultó"

GUADALAJARA, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho sentirse "dolido" con su partido pues, una vez conocido que el Gobierno esté pactando con la Generalitat que Cataluña recaude todos los impuestos de forma gradual, ha asegurado que en el Comité Federal del pasado sábado pidió hablar sobre financiación y "deliberadamente se ocultó el debate". "Es más, se atrasaron los acuerdos con Esquerra Republicana, con los independentistas. Pareciera que los independentistas estaban dentro del Comité Federal, porque se atrasó a posta para que se hurtara el debate al Comité Federal", ha denunciado García-Page, que se ha pronunciado de este modo desde Sacedón (Guadalajara), preguntado por ese acuerdo Ejecutivo-Generalitat. "No lo hubiera hecho público de no haber sido víctima también de filtraciones de las grabaciones en algo que debiera haber sido discreto, como son los órganos internos de un partido", ha lamentado, en alusión a las filtraciones del cruce de declaraciones que en dicho órgano mantuvo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. A su juicio, "todo es más grave ahora que antes, por una simple razón: porque estamos comprobando que a más corrupción, a más corrupción más debilidad, a más corrupción cesiones y más negocio para los independentistas y para los socios". Y es que el líder de los socialistas castellanomanchegos ha considerado que "la corrupción ha traído barra libre y esto es absolutamente grave porque va a traer consecuencias muy importantes para lo que tendría que ser sagrado para la izquierda, que es el principio de igualdad". García-Page ha cuestionado el modo en que el Gobierno central negocia, añadiendo que "cuando se negocia aparte", el resto de comunidades "ya no están siendo tratados con igualdad". "Por tanto, a partir de ahí ya todo empieza a ser indefendible", ha abundado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha arremetido contra esos "políticos que se llaman de izquierdas, que lo que vienen es a estar defendiendo todo el día lo indefendible". RESPONDE A UN "CHANTAJE" Y es que, a su entender, este "privilegio" que el Ejecutivo central otorga a Cataluña es fruto de "una permanente escalada de cesiones ante chantajes absolutamente obscenos de quienes lo que buscan es tener más que los demás". "Incluso lo quieren tener hasta que esto se rompa del todo como país", ha advertido el líder de los secretarios castellanomanchegos, que ha opinado que hay chantajes "desde el primer día que se constituyó esta legislatura", aunque los de ahora "son de un grado extremo". "Lo que se ha desabrochado por completo son los límites, que creo que eran muy pocos, que planteaba el Gobierno. Ahora, ya directamente, estamos en el concepto de barra libre. Los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad entre los españoles". Preguntado por las medidas que va a adoptar su Ejecutivo ante dicho acuerdo —este jueves advirtió de que "no se iba a quedar de brazos cruzados—, ha indicado que "va ir viendo los acontecimientos", convencido de que no va a salir adelante. "No lo planteo ni como ninguna amenaza ni como si supiera algo. Es que creo sinceramente que es un despropósito absoluto", ha agregado el presidente de Castilla-La Mancha que, preguntado sobre si ha hablado de este asunto con homólogos, ha dicho "no hablar con nadie porque luego todo se sabe" y les "perjudica". Aunque ha dicho no querer "arruinar la carrera política de nadie", sí ha confiado en que el resto de presidentes "los que están afectados directamente" levanten la voz. "Hay algunos que están al margen de los debates de financiación porque ya tienen régimen aparte, pero espero que todos nos sintamos obligados, desde luego".