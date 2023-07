España pasa la página de las '15' y apunta "a lo más alto" en el Mundial de Australia

España acude al Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda dispuesta a llegar alto, con la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas como líder, tras pasar la página del episodio de rebeldía vivido con quince de sus jugadoras.

"Lo importante de un equipo es que esté unido y crea en lo que se transmite desde el cuerpo técnico, y así es, estamos teniendo esta sensación", dijo el seleccionador español, Jorge Vilda, al anunciar la lista definitiva para el Mundial.

"Hay un clima muy competitivo, pero también de compañerismo y concordia", añadió el técnico español, dejando atrás la polémica abierta en septiembre pasado cuando una quincena de jugadoras renunciaron a ser seleccionables dejando entrever su malestar con los métodos de Vilda.

Las jugadoras alegaron principalmente motivos psicológicos para no volver a ser llamadas, mientras no hubiera cambios, pero la Federación España apoyó y ratificó a Vilda.

Tres figuras emblemáticas como Putellas, Jenni Hermoso e Irene Paredes no mandaron ningún correo, pero apoyaron a sus compañeras en redes sociales.

- "Ridículo mundial" -

"No es bueno para nadie, es un ridículo a nivel mundial", dijo entonces Vilda, quien en su primera convocatoria tras estas renuncias dejó fuera a 'las 15' así como a Hermoso y Paredes, mientras Alexia estaba reponiéndose de su lesión de rodillas.

La 'nueva' selección sin las 'rebeldes' empató 1-1 con Suecia y ganó, por primera vez, a Estados Unidos (2-0), su verdugo en el Mundial de 2019 en Francia, donde España cayó en octavos de final.

"Esto es historia del fútbol femenino. Que todo el mundo recuerde el nombre de estas jugadoras porque es un paso hacia delante. Hemos demostrado que un equipo unido es capaz de ganar a cualquiera, incluso a la mejor selección del mundo", afirmó Vilda tras la victoria sobre las estadounidenses.

"El técnico de la Roja es el vencedor moral de este asunto tras la actuación ante Suecia y Estados Unidos", escribió el diario As tras los dos encuentros.

En un momento de tensión, España lograba dos grandes resultados frente a dos de las mejores selecciones del mundo, afianzando al seleccionador en su puesto para seguir trabajando con vistas al tercer Mundial para España, desde que lograra su primera aparición en 2015 en Canadá.

Por delante todavía unos meses y dos ventanas internacionales más antes de la cita oceánica, que sirvieron para ir limando asperezas y producir un acercamiento.

- Vuelven tres de las '15' -

Lejos de los focos, las '15', conscientes de lo que supone un Mundial para sus carreras deportivas, fueron acercando posturas con la Federación hasta el punto que la mayoría de ellas mostraron su disposición a volver a jugar con España.

Resultado: Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, tres de las '15' estarán en el Mundial.

Otras como la central del Barça Mapi León, una figura clave de los últimos años, ha preferido mantenerse firme.

"Hay unas cosas que tienen que cambiar y si no se cambian, no se irá. Sí, quiero ir al Mundial. Me va a joder mucho perdérmelo, pero tengo unos valores y unas creencias", aseguró la barcelonista.

Pasada esta dura página, España quiere "pelear por estar en los más alto", tras el crecimiento de los últimos años, que ha llevado al equipo de la 19ª posición del ránking FIFA al 6º.

"La gente nos respeta y reconoce nuestro juego", afirmó Vilda, que recupera a Alexia Putellas para liderar a la selección.

La dos veces Balón de Oro volvió a ser titular con la Roja el 29 de junio en un amistoso con Panamá (7-0), en el que marcó.

"Las sensaciones fueron muy buenas no sólo por el gol que metió, sino por las asistencias, por como ayudó al equipo. Eso es lo que esperamos de Alexia, pero está claro que lo mejor de Alexia está por llegar", dijo Vilda.

El Mundial puede ser la mejor motivación para volver a ver la mejor versión de Putellas.

Gr/iga/dam

AFP