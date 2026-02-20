España pedirá a la UE el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez (ministro de Exteriores)

España pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones a Delcy Rodríguez en respuesta a los pasos que está dando "en el buen camino" la presidenta interina de Venezuela, anunció este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.

"Vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones" a Delcy Rodríguez, "porque la Unión Europea tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa", dijo Albares en Barcelona, tras saludar la aprobación por el Parlamento de Venezuela de una ley de amnistía general el jueves como "una muy buena noticia".