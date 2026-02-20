España pedirá a la UE levantar sanciones a Delcy Rodríguez

Lo hizo después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la ley de amnistía para los presos políticos, que Albares calificó de "buena noticia".

La UE, declaró Albares, tiene que enviar "un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa".

Las sanciones, continuó, "nunca son un fin. Son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también".

Al mismo tiempo Albares instó a Rodríguez a "crear las condiciones" para que los venezolanos que salieron del país puedan regresar.

Se prevé que Albares realice la petición de forma oficial a la UE el próximo lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores.

(ANSA).