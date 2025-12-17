España pide a Francia la extradición de Josu Ternera, figura histórica de ETA

El tribunal de apelación de París examinará el 25 de febrero una solicitud de extradición a España de Josu Ternera, histórico dirigente de la organización separatista vasca ETA, actualmente bajo control judicial en Francia.

Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera y que cumplirá 75 años el 24 de diciembre, es objeto de una nueva orden de detención europea emitida por España el 3 de diciembre.

Es acusado de dirección de un grupo terrorista o de pertenencia a un grupo terrorista, tal y como se indicó el miércoles ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, competente en materia de extradición.

La breve audiencia del miércoles tuvo como objetivo principal fijar la fecha de las próximas vistas, que serán más importantes.

"Es la segunda orden de detención europea emitida por España sobre el mismo caso, nos preguntamos por qué", declaró el abogado de Josu Ternera, Laurent Pasquet-Marinacce.

El histórico líder de ETA ya es objeto de una orden de detención europea emitida por España y está a la espera de un juicio en Francia los días 9 y 10 de abril de 2026.

Hasta ahora se había establecido que, una vez concluidos los procedimientos judiciales franceses, Josu Ternera podría ser extraditado a España, ya que el Tribunal de Casación aceptó en noviembre de 2020 el principio de su extradición solicitada por Madrid.

"El procedimiento de la orden de detención europea sobre una orden de detención europea es, en mi opinión, desproporcionado y sin duda irregular", comentó a la AFP el abogado del acusado al margen de la audiencia.

En septiembre de 2021, el Tribunal de Apelación de París aplazó el juicio contra Josu Ternera, que debía ser juzgado por "asociación de malhechores terrorista", debido a irregularidades en el expediente.

El exdirigente de ETA fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en 2010, y posteriormente a siete años en apelación.

Sin embargo, dado que estas penas se habían dictado en su ausencia, pudo solicitar un nuevo juicio en su presencia.

Según la acusación, sus huellas fueron encontradas en 2002 en escondites de ETA en el suroeste de Francia, en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, así como en un vehículo.

Fue Josu Ternera quien, el 3 de mayo de 2018, anunció la disolución de la organización.

Fundada en 1959 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, en vasco) cometió numerosos atentados, asesinatos y secuestros en España y Francia y se la responsabiliza de más de 850 muertes.