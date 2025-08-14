España pide ayuda a sus socios europeos para atajar los incendios forestales

(añade citas del ministro del Interior y contexto)

MADRID, 14 ago (Reuters) - España está solicitando ayuda a sus socios europeos para hacer frente a los incendios forestales que asolan el país, según anunció el miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, ha solicitado dos aviones Canadair, según dijo en una entrevista a la Cadena SER.

"

Dentro de este módulo no es que en el momento actual y presente necesitemos de una forma urgente los dos aviones, pero por previsión meteorológica queremos tener los aviones en la mayor brevedad en caso de que sean precisos

", dijo.

Aunque por ahora no es necesario, el país está dispuesto a pedir más ayuda a sus aliados europeos, como más bomberos, añadió.

Un bombero voluntario murió por quemaduras graves y varias personas fueron hospitalizadas en los incendios de España, mientras la agencia meteorológica estatal Aemet advertía de que casi todo el país se encontraba en riesgo extremo o muy alto de fuegos.

España se encuentra en su décimo día de una ola de calor que alcanzó su punto álgido el martes con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, una ola que la Aemet espera que dure hasta el lunes y que se ha convertido en una de las más largas de las que se tiene constancia.

(Información de Pietro Lombardi; edición de Mark Porter; edición en español de Paula Villalba)