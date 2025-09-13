España pierde ante Gran Bretaña y termina cuarta en el Europeo femenino
Deportes: España pierde ante Gran Bretaña y termina cuarta en el Europeo femenino
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -
La selección española femenina de sóftbol ha perdido este sábado ante la de Gran Bretaña por 4-2 en el partido por la medalla de bronce del Campeonato de Europa, celebrado en Praga (República Checa), y por ello al final ha ocupado la cuarta posición, quedándose fuera del próximo Campeonato del Mundo.
Sobre el Campo 1 del Eagles Park en la capital checa, las pupilas de Rafa Llames llegaron a ir 1-2 arriba tras la cuarta entrada, pero se vieron remontadas durante la quinta y acabaron sucumbiendo ante unas adversarias que se tomaron la revancha de haber perdido contra España en la víspera dentro del Grupo Z que repartía el camino hacia el podio.
A sabiendas de que solo los tres primeros clasificados sellaban su billete para el Mundial de 2027, y con los equipos de Italia y de Países Bajos disputándose el título, esta final de consolación iba a decidir las inquilinas de la tercera plaza, que finalmente serán las británicas.
Otras noticias de Softbol
- 1
Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI
- 2
El “dueño” del rating. Cómo se mide, cuántas personas representa un punto, qué miran los argentinos... ¿la tele de aire muere?
- 3
Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming
- 4
Cuánto se sostiene: el mercado empezó a testear el techo de la banda y los dólares aparecieron