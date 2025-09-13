LA NACION

España pierde ante Gran Bretaña y termina cuarta en el Europeo femenino

España pierde ante Gran Bretaña y termina cuarta en el Europeo femenino

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de sóftbol ha perdido este sábado ante la de Gran Bretaña por 4-2 en el partido por la medalla de bronce del Campeonato de Europa, celebrado en Praga (República Checa), y por ello al final ha ocupado la cuarta posición, quedándose fuera del próximo Campeonato del Mundo.

Sobre el Campo 1 del Eagles Park en la capital checa, las pupilas de Rafa Llames llegaron a ir 1-2 arriba tras la cuarta entrada, pero se vieron remontadas durante la quinta y acabaron sucumbiendo ante unas adversarias que se tomaron la revancha de haber perdido contra España en la víspera dentro del Grupo Z que repartía el camino hacia el podio.

A sabiendas de que solo los tres primeros clasificados sellaban su billete para el Mundial de 2027, y con los equipos de Italia y de Países Bajos disputándose el título, esta final de consolación iba a decidir las inquilinas de la tercera plaza, que finalmente serán las británicas.

