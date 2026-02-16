España: plan 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año

Se trata de "el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis habitacional", dijo durante la presentación del llamado fondo España Crece.

Este se financiará con 13.300 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

El fondo, que tendrá carácter permanente y no estará sujeto a un plazo concreto de ejecución, busca movilizar hasta 120.000 millones de inversión sumando la aportación del sector privado, de los que 60.000 corresponden a préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La falta de financiación, afirmó Sánchez, no puede ser "otro de los cuellos de botella que sufre la política de la vivienda".

El premier insistió en que el fondo tiene un triple objetivo social, verde y tecnológico.

"Nos hemos tomado en serio el informe Draghi, que recuerda que solo cuatro de las 50 mayores tecnológicas del mundo son europeas", afirmó. (ANSA).