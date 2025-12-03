España planea el sacrificio de jabalíes para frenar la población tras brote de peste porcina

BARCELONA/MADRID, 3 dic (Reuters) - La región española de Cataluña se comprometió a frenar la población de jabalíes, entre otras cosas intensificando los sacrificios, después de que se detectó la presencia de la peste porcina africana en varios animales en las afueras de Barcelona, por primera vez en el país desde 1994.

La infección ha puesto en peligro las exportaciones de carne de cerdo de España, el principal criador de la Unión Europea, que representa una cuarta parte de la producción del bloque, con envíos anuales por 3.500 millones de euros (US$4.050 millones).

El brote se detectó por primera vez la semana pasada en dos jabalíes de la sierra de Collserola, en las afueras de Barcelona, y desde entonces se ha confirmado la muerte de otros siete jabalíes de la misma zona a causa de la enfermedad.

Las autoridades españolas han declarado que esperan más casos positivos.

Aunque es inofensivo para el ser humano, el virus se propaga rápidamente entre cerdos y jabalíes. De momento, no hay granjas afectadas.

El líder regional catalán, Salvador Illa, dijo que las autoridades locales llevaban tiempo trabajando para reducir la población de jabalíes debido a su amenaza para la salud pública, pero que el reciente brote ha demostrado la necesidad de acelerar el esfuerzo.

"Hay demasiados jabalíes", dijo Illa a la prensa a última hora del martes en México, donde se encuentra de visita oficial.

"Hemos activado e intensificado esta tarea, contactando con todas las asociaciones de cazadores y buscando métodos técnicamente aceptables y probados para hacerlo". (Reporte de Joan Faus y Emma Pinedo; edición en español de Javier López de Lérida)