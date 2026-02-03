MADRID, 3 feb (Reuters) - España planea prohibir el acceso a las redes sociales a ⁠los menores de 16 años ⁠y las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como parte de varias medidas ⁠para garantizar ‌un entorno digital ​seguro.

El Gobierno de coalición de izquierdas de Sánchez se ha quejado en repetidas ocasiones ​de la proliferación de discursos de odio, contenidos pornográficos y desinformación en las ‌redes sociales, y alega que tienen efectos negativos en ‌los jóvenes. "Nuestros hijos están expuestos a ​un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo", dijo Sánchez en su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, en la que pidió a otros países europeos que implementen medidas similares. "Los protegeremos del salvaje oeste digital", añadió. Australia se convirtió en diciembre en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, una decisión que están siguiendo ⁠de cerca otros países que están considerando medidas similares basadas en la edad, entre ellos Reino Unido y Francia.

Sánchez ​dijo que España se había unido a otros cinco países europeos a los que denominó "Coalición de los Digitalmente Dispuestos" para coordinar y aplicar una regulación transfronteriza.

La coalición celebrará su primera reunión en los próximos días, según dijo. Sánchez no reveló qué países forman parte del grupo, y su oficina no respondió inmediatamente a una solicitud de aclaración.

"Sabemos que esta es una batalla ⁠que trasciende con creces las fronteras de cualquier país", añadió.

España también presentará la próxima semana un ​proyecto de ley para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales del contenido ilegal y de incitación al odio, así como para tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales, dijo ‍Sánchez.

Entre las medidas que propuso se encuentra un sistema para rastrear el discurso de odio en internet, mientras que las plataformas estarían obligadas a introducir sistemas de verificación de la edad que "no fueran solo casillas de verificación", dijo.

Su Gobierno comenzará el proceso de aprobación de la legislación a partir de la próxima semana, ​según dijo.

Añadió que la fiscalía estudiará formas de investigar posibles infracciones legales por parte de

Grok, propiedad de Elon Musk, TikTok e Instagram, de Meta.