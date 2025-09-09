España planea prohibir fumar en terrazas de bares, playas y estadios

MADRID, 9 sep (Reuters) - El Gobierno español presentó el martes un proyecto de ley para prohibir fumar en lugares al aire libre, como playas, terrazas de bares y restaurantes, paradas de autobús y estadios.

La prohibición también se aplicaría a los vapes o cigarrillos electrónicos, cada vez más populares entre los jóvenes.

"La salud pública siempre la vamos a poner por delante de los intereses comerciales", dijo a la prensa la ministra de Sanidad, Mónica García. "Que tengamos el derecho a respirar aire limpio (...) de vivir más y vivir mejor".

El sector de la hostelería ha criticado el proyecto de ley, ya que las terrazas al aire libre de España, utilizadas durante todo el año, son populares entre los fumadores. Fumar en espacios cerrados está prohibido desde 2011.

El proyecto de ley sigue una legislación similar aplicada en Francia en julio, aunque el vecino del norte de España eximió de su prohibición a las terrazas de los cafés y a los cigarrillos electrónicos.

El nuevo proyecto de ley, que aún requiere la aprobación parlamentaria y puede modificarse, llega en un momento en que los países europeos, cada vez más contrarios al tabaquismo, están tomando medidas enérgicas contra el tabaco y los productos similares. Sin embargo, el continente sigue teniendo las tasas de tabaquismo más altas del mundo, con cerca de una cuarta parte de los adultos.

Últimamente, el Gobierno ha tenido poco éxito a la hora de aprobar proyectos de ley en un Parlamento muy fragmentado.

Más de 50.000 personas mueren cada año en España por causas relacionadas con el tabaquismo, unas 137 muertes al día, según datos del Ministerio de Sanidad.

El texto final del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros español no impone el empaquetado sencillo del tabaco (eliminación de todas las marcas de los paquetes de cigarrillos), una política que ya se aplica en 25 países, según la Organización Mundial de la Salud. (Reporte de David Latona; Editado en Español por Ricardo Figueroa)