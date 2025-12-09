España podría triplicar la energía renovable desaprovechada a 2030 si no refuerza las redes, según informe

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

España es uno de los países europeos más afectados por la congestión de la red eléctrica, lo que llevará a dejar de aprovechar 892 gigavatios hora (GWh) de energía renovable este año por limitaciones de red -los denominados 'curtailments' o paralización forzosa de la producción de energía-, un volumen que podría triplicarse a 2030, hasta alcanzar los 2.869 GWh, según el informe 'The State of European Power Grids: A Meta-Analysis', impulsado por Hitachi Energy y desarrollado por la firma Aurora Energy Research.

Según el estudio, la demanda eléctrica en España se concentra principalmente en Madrid y las regiones costeras, mientras que la mayoría de los recursos renovables -grandes parques solares y eólicos- se sitúan en zonas periféricas con menor consumo local.

El 'head of Renewables' de Hitachi Energy, Alfredo Parres, consideró que este desajuste geográfico, unido a la limitada capacidad de transmisión y retrasos en la puesta en servicio de nuevas líneas, "genera cuellos de botella en la red y obliga a limitar la producción renovable que podría estar abasteciendo el sistema".

En concreto, en 2024, las provincias que registraron mayores volúmenes de energía renovable no aprovechada fueron Badajoz (177 GWh) y Ciudad Real (120 GWh), seguidas de Zaragoza (143 GWh), Soria (54 GWh) y Lugo (50 GWh).

Así, el informe advierte de que España corre el riesgo de desaprovechar una parte significativa de su potencial renovable y de perder una ventaja competitiva clave en el contexto europeo de transición energética.

Parres destacó que España "se sitúa a la vanguardia de las energías renovables", después de que el año pasado generaron el 57% de la electricidad del país, y que está en camino de alcanzar una casi plena descarbonización de su sistema eléctrico en 2030; aunque subrayó que "este objetivo no será posible sin una inversión acelerada en la infraestructura de red".

A nivel europeo, en 2024 se desperdiciaron 72 teravatios hora (TWh), principalmente de energía renovable, debido a los cuellos de botella, lo que equivale aproximadamente al consumo anual de electricidad de Austria.

Según el informe, existen muchos más proyectos (parques solares, eólicos y baterías) que tratan de conectarse a la red de los que esta puede absorber a corto plazo.

En concreto, en España, Reino Unido, Francia, Italia, y Países Bajos hay 800 gigavatios (GW) de proyectos de renovables y 550 GW de proyectos de baterías esperando conectarse, lo que supera con creces la capacidad instalada actual -339 GW para la energía solar y eólica y de 10 GW para las baterías-, lo que pone de relieve la magnitud del reto.

Además, indica que las solicitudes de conexión de grandes consumidores de energía -como infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, centros de datos, calefacción eléctrica o proyectos de hidrógeno verde- alcanzan los 321 GW, una cifra que supera la demanda máxima registrada en Europa en 2024 (245 GW).

A escala europea, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, será necesario triplicar la capacidad solar y eólica del continente, y asumir un crecimiento de la demanda eléctrica superior al 70%.

Sin embargo, la infraestructura de red no sigue el ritmo de crecimiento y, aunque la inversión en redes ha aumentado un 47% en los últimos cinco años, hasta unos 70.000 millones de euros anuales, sigue siendo entre un 13% y un 44% inferior a lo que se necesita cada año para cumplir los objetivos de emisiones netas cero.

INVERSIONES EN EUROPA ENTRE 81.000 Y 113.000 MILLONES ANUALES.

De esta manera, Europa debería invertir entre 81.000 y 113.000 millones de euros al año en redes para solventar el problema de los cuellos de botella cada vez mayores que ralentizan la transición energética y debilitan la competitividad de Europa.

De cara a futuro, para 2045, Europa necesitará instalar 465.000 kilómetros de líneas de transmisión, 6,3 millones de kilómetros de líneas de distribución y más de 4 millones de transformadores, lo que supondrá reconstruir su red eléctrica en una sola generación.

Por ello, el informe subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre los operadores de sistemas de distribución, los sistemas de transporte y otros actores de la cadena de valor, aumentar la visibilidad de las necesidades de equipamiento y hacer un uso más eficiente de la red para apoyar la integración de las energías renovables, la electrificación y los objetivos climáticos de Europa.