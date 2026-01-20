España: por buenas que sean infraestructuras, hay accidentes, rey

Los monarcas agradecieron el "esfuerzo colectivo" de las instituciones, los servicios de emergencia y rescate y los vecinos de Adamuz, de 4.000 habitantes que ayudaron a las víctimas del accidente.

Los servicios de rescate recuperaron hoy tres cuerpos del interior de los dos primeros vagones de uno de los trenes, informaron fuentes oficiales.

"Las familias están muy afectadas y agradecidas por cómo han sido atendidas. Un país tiene muchas maneras de manifestar su fortaleza y una de ellas es cómo se atienden las emergencias y se coordinan los servicios y que las personas se sientan amparadas y protegidas. Por buenas que sean las infraestructuras, hay accidentes. Este ha sido muy trágico (...)

Podría haber sido muchísimo peor y la atención temprana ha minimizado el número de víctimas mortales", dijo el rey.

Junto a la reina Letizia, afirmó tras visitar a los heridos hospitalizados en Córdoba que "queremos reconocer la altísima profesionalidad de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan, y la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y coordinarlo todo".

Los monarcas estuvieron con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en el puesto de mando ubicado junto al tren de Iryo que se descarriló el domingo y chocó contra los dos primeros vagones de un tren Alvia que viajaban en sentido contrario.

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía en el que ocurrió y en la rodadura del tren de Iryo -cuyo capital pertenece mayoritariamente al Estado italiano-, que salió de fábrica en 2022 y fue revisado el pasado 15 de enero.

(ANSA).