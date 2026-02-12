España: por primera vez más de 10 millones de habitantes nacidos fuera

El crecimiento de población de España, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (Indec), se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.

La población nacida en el extranjero se situó en un total de 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

De los 10 millones de personas que no han nacido en España, 7.243.561 son extranjeros, lo que supone un nuevo récord, con un aumento de 56.431 personas durante el cuarto trimestre de 2025.

El porcentaje de extranjeros en España se situó en el 14,6% a 1 de enero de 2026.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes en el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

Mientras, la población de nacionalidad española aumentó en 25.089 personas.

Así, de los 49,5 millones de residentes, 42,3 millones tienen nacionalidad española y 7,2 nacionalidad extranjera.

(Ansa).